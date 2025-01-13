В России продолжается одно из самых ожесточенных сражений войны – NYT

Украинские военные рассказали об ожесточенных столкновениях в Курской области, где россияне пытаются отвоевать территорию, которая может стать ключевой в переговорах о прекращении огня.

Украинская и российская армии принимают участие в одних из самых ожесточенных столкновений войны, борясь за землю и влияние на конфликт. Напряженность боев напоминает некоторые из худших осад на востоке Украины за последние три года, в частности, в таких городах, как Бахмут и Авдеевка.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Боевые действия в Курской области приобрели существенное значение для потенциала территории, чтобы сыграть роль в любых переговорах о прекращении огня. Украина надеется использовать эту российскую территорию в качестве разменной монеты. В свою очередь Россия, опираясь на северокорейское подкрепление, надеется выбить эту территорию из-под украинского контроля.

"Ситуация значительно ухудшилась, когда начали прибывать северные корейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорывают их", – рассказал украинский младший сержант Алексей.

Россия с помощью примерно 12 тыс. бойцов из КНДР вернула себе около половины территории Курщины, которую потеряла летом. Но украинские силы также пошли в наступление в последние дни, пытаясь удержать территорию западнее Суджи.

"Если они будут продолжать на нас давить, а мы не будем отбиваться, враг почувствует преимущество. Когда кто-то продолжает вас бить, а вы не отвечаете, нападающий будет чувствовать себя психологически комфортно, даже расслабленно", — сказал офицер военной разведки Андрей.

По словам украинских солдат, россияне в основном сорвали штурм, но бои продолжаются, и ситуация остается непредсказуемой.

В статье отмечается, что напряженность боев можно было заметить на дороге, приближающейся к российской границе: постоянный поток танков, БТРов и другой техники мимо поломанной и взорванной техники. Российские бомбы и ракеты с громовой силой взрывались в приграничных селах, было видно, как украинские ракеты летели по небу в противоположном направлении.

На цели также охотились десятки тысяч дронов. Они изменили поле боя, хотя Украина улучшила свои средства электронной борьбы, ограничив эффективность беспилотников, которые полагаются на радиосигналы. Сейчас Россия наполнила театр дронами, управляемыми ультратонкими волоконно-оптическими кабелями, с дальностью полета более 10 миль.

Авторы материала обратили внимание, что возобновление боевых действий происходит на очень неопределенном политическом фоне. Избранный президентом США Дональд Трамп несколько месяцев проводил предвыборную кампанию, ставя под сомнение американскую военную помощь Украине. Он сказал, что хочет поскорее завершить войну, но не указал, каким образом.

Российские войска уже больше года ведут наступление на востоке Украины, непрерывно продвигаясь, несмотря на ошеломительные потери.

Своим вторжением в Курскую область Украина стремится создать буферную зону для защиты сотен тысяч мирных жителей в городе Сумы, а также ослабить давление на восточном фронте, вернув врага на его территорию. В то же время, некоторые военные аналитики предупреждают, что Курская операция может привести к тому, что украинские войска будут все более растянуты и потеряют позиции на Донбассе.

Много бойцов, воюющих на Курщине, считают, что болезненные потери на востоке Украины были бы еще хуже без их кампании.

"Мы должны понимать, что россияне используют своих самых элитных солдат и лучшие резервы в этом районе. Учитывая, что они могли бы делать в других частях Украины, это хорошо", — сказал командир батальона 47-й механизированной бригады капитан Александр Ширшин.

По его словам, трудно видеть, как многие на Западе смотрят на войну в Украине, как на видеоигру, и отказываются видеть угрозу, которую Россия представляет для мира.

Он признал падение морального духа украинцев на протяжении почти трех лет войны, но сказал, что большинство военных все еще понимают, почему они должны воевать: "Остановка будет означать нашу смерть, вот и все".

Некоторые украинские военные заявили, что вступление Северной Кореи в войну должно насторожить европейские страны и их союзников.

Украинские защитники рассказывают, что северокорейские бойцы воюют как дисциплинированная, самоотверженная и бесстрашная сила.

Украинский сержант, командир взвода Александр сказал, что бойня в Курской области была такой же ужасной, как и все, что ему приходилось наблюдать с момента службы в армии в 2014 году.

"Ты смотришь и не можешь полностью понять, где ты находишься, каждый день видишь, сколько людей мы уничтожаем", – сказал Александр.

Он сравнил это с Бахмутом, когда пулеметчиков приходилось регулярно менять, потому что они не выдерживали темпов убийств: "После того, как за два часа положили столько людей, они не могли это воспринять мысленно. Сейчас здесь то же самое".

Боец показал видео с мобильного телефона, на котором видны последствия недавней атаки. Поле было усеяно телами, разорванными, перекрученными и сложенными так, что трудно было сосчитать мертвых.

"Хуже всего для пехоты. Когда ты сидишь там, и они идут на тебя, и все летит на тебя", — поделился сержант.

К слову, издание The Washington Post написало в своей статье, что если украинские войска отступят с Курщины, то 60 тыс. развернутых там российских военных отправятся в Украину и захватят больше территории.

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