В России продолжается тайная вербовка заключенных на войну против Украины

На горячую горячую линию правозащитной организации продолжают поступать звонки с рассказами о фактах вербовки российских зеков на войну.

В Минобороны РФ продолжают извлекать осужденных из колоний, осужденных по указанию российского диктатора Путина, чтобы отправить их на войну в Украину. В частности, представители ведомства объезжают тюрьмы, в каждой набирая около сотни человек в ряды оккупационных сил.

Об этом пишет российская правозащитная организация Gulagu.net.

На горячую линию горячую продолжают поступать звонки с рассказами о фактах вербовки российских зеков на войну, размещения в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пленных из Украины и другие факты причастности силовиков, ФСИН и ФСБ к войне.

Отмечается, что в течение 19-20 апреля из ВК-1 УФСИН по Курганской области вербовщики забрали на войну около 40 зеков, еще 80 – из ВК-2.

"Снова песня продолжается. МО РФ на гастролях в Амурской области. Начали с ВК-2 (Возжаевка, строгий режим). 21.04.2023 г. около 70 человек набрали. Условия как и в других лагерях. Выезд на фронт на днях. Также прокатались остальными колоний в УФСИН по Амурской области.Я одного не понимаю: очевидно же, что от народа России этот факт не скрыть. С уважением N." – сообщил один из источников СМИ.

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Еще один источник сообщил, что в ВК-4 УФСИН по Тульской области вербовка зэков длится уже неделю – записали более 200 человек.

"Гребут всех подряд: слепых, хромых, едва передвигающих ноги инвалидов и стариков, давно выживших из ума, впрочем, пригодны даже с диагнозом "шизофрения". И это притом, что в 2022 году из ВК-4 уже вывезли свыше 200 осужденных (это уже четвёртая волна)", – утверждал информатор.

Но выразили надежду, что если Украина победит, все эти "холуи", которые сейчас так пытаются сдать чем больше людей на убой, получат заслуженное наказание.

"Полковники-мясники забирают новую партию мяса из ВК-41 УФСИН Кемеровской обл." – говорилось еще в одном сообщении, поступившем на горячую линию Gulagu.net.

Добавим, что Министерство обороны России запустило новую крупную акцию для призыва добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на биллбордах и телевидении.

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