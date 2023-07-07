В России произошел "хлопок" на заводе по производству взрывчатых веществ: много погибших

Предварительно, погибли шесть человек. Еще двое пострадали.

В России в Самарской области произошел "хлопок" на заводе "Промсинтез". Предварительно произошел взрыв в трубе, через которую подают азот.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, взрыв произошел в Чапаевске. Там взорвалась труба, через которую подается азот.

"По предварительным данным, произошел взрыв трубы, которой подавался азот на здание. В результате ЧП погибли шесть человек, еще два человека пострадали. Завод "Промсинтез" занимается производством взрывчатых веществ", – пишет телеграмм-канал.

Напомним, что Чехия передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16.

Читайте также: