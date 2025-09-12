В России произошли взрывы из-за атаки дронов: загорелся крупнейший нефтеналивной порт (видео)

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью против 12 сентября в Ленинградской области РФ беспилотники атаковали самый крупный российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО якобы сбили над регионом 30 дронов. Впрочем, по его словам, возник пожар в ликвидируемом порту.

"В порту Приморск ликвидированы горения на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет", - проинформировал российский чиновник.

Заметим, ночью жители Ленинградской области сообщали о сильных взрывах. Тем временем росСМИ пишут, это была одна из самых больших атак на регион.

Заметим, временно прекращал работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Ночью некоторые рейсы отменили, а некоторые – перенесли. Кроме того, в городе Тосно, что в 60 км от Петербурга, зафиксировано падение обломков.

Заметим, утром в минобороны страны-агрессоры отчитались, что якобы их силы ПВО ночью сбили 221 украинский беспилотник над разными регионами.

Напомним, этой ночью вблизи Москвы произошли взрывы. Глава столицы страны-агрессорки Сергей Собянин жаловался, БПЛА добираются до города. Якобы российская ПВО сбила по меньшей мере девять дронов, двигавшихся в сторону столицы.

Кроме того, ночью "хлопок" приехал в Смоленск. В результате атаки возник пожар на одной из автозаправок. Предварительно было зафиксировано попадание в заправку «Лукойла».