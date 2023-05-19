В России пропандисты заявили о визите Шойгу в Запорожье: что он там делал

Когда именно состоялся визит – пока неизвестно.

Российские пропагандисты сообщили о поездке министра обороны Сергея Шойгу на позиции оккупантов в Украине. По их словам, он провел "инспекцию" на Запорожском направлении.

Новость об этом, в частности, появилась в Telegram.

Пропагандисты опубликовали и видео, но не уточнили, когда именно Шойгу находился в Запорожье.

"Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении", – процитировали пропагандисты заявление пресс-службы ведомства.

Утверждается, что Шойгу также заслушал доклады командующего группировкой оккупантов и офицеров штаба, вручил военнослужащим ВС РФ госнаграды.

Напомним, Владимир Путин заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР".

Посетив оккупированные территории Украины, кремлевский диктатор пытался продемонстрировать россиянам, что "все идет по плану и ситуация под контролем".

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