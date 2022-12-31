В России протесты невозможны, большинство россиян поддерживают войну против Украины — Буданов

По словам главы ГУР, россияне видят вокруг себя социальные проблемы, однако сознание россиянина очень легко переводит за них ответственность на коллективное мероприятие и Украину.

В России протесты невозможны, потому что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в ходе информационного телемарафона.

"Протесты не могут быть в России... Россияне действительно поддерживают эту войну. Да, немного упал процент поддержки — до 70. Но это ничего не меняет. Поддерживают, потому что верят своей пропаганде, она трещит по швам, но этот перелом в мозгах". сводит с ума", — сказал он.

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По словам Буданова, россияне видят вокруг себя социальные проблемы. "Однако сознание россиянина, заметил он, очень легко переводит за них ответственность на коллективное мероприятие и Украину. Поэтому они и поддерживают войну", – добавил руководитель ГУР.

Напомним, Кирилл Буданов заявил, что грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Ситуация на фронте зашла в тупик - Буданов

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