В России – противоречивые взгляды по поводу наступления на Украину зимой – AFP

Среди российского руководства есть те, кто реально сомневается в способности осуществить это наступление.

У российского руководства – противоречивые взгляды на то, следует ли начинать наступление на Украину зимой, которая предупреждала о возможной повторной попытке захвата Киева.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из США.

"Я думаю, что мы видим противоречивые вещи. Безусловно, есть некоторые (в РФ – ред.), кто хотел бы продолжить наступление в Украине. Есть другие, у кого есть реальные сомнения в способности России на самом деле это сделать", — сказал анонимный американский чиновник.

Он также сказал, что США "приспособятся и быстро адаптируются", если характер российского вторжения в Украину изменится.

"То, что мы делали – то, что мы продолжаем делать – это убедиться, что у украинцев есть в своих руках средства для эффективной защиты от российской агрессии", – пояснил чиновник.

Он обратил внимание и на то, что в то же время украинцы "не намерены сбавлять темпы" из-за зимней погоды в стремлении вернуть территории.

Напомним, как предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, РФ готовит около 200 тыс. новых военных, которых точно погонит в новое наступление на Украину либо на востоке, либо с юга, либо из Беларуси. Это может произойти в январе, однако, скорее всего, – весной. Залужный также заявил о планах оккупантов снова атаковать Киев.

По оценкам главы МИД Дмитрия Кулебы, российские захватчики могут пойти в большое наступление в конце января-февраля 2023 года.

Комментируя информацию о новом наступлении со стороны РФ, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина осознает такую вероятность, однако остается под вопросом – способны ли оккупанты на это.

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