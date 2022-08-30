В России провалилась скрытая мобилизация, теперь на войну против Украины ищут наемников – ГУР

В России провалилась скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах.

Теперь власть государства-агрессора ищет наемников в частные военные кампании, чтобы отправить их воевать против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, РФ провалила скрытую мобилизацию в центральных и юго-восточных регионах. В России все меньше желающих погибать за больные фантазии диктатора Путина. Поэтому РФ присоединяет к войне против Украины наемников из частных военных кампаний.

"В первую очередь в войне против нашего государства командование с РФ активно использует представителей российской ЧВК "Вагнер"/"Лига". По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находится около 4500-5000 боевиков", — говорится в сообщении.

Наемников обычно бросают на первую линию обороны, они работают как штурмовые отряды.

Напомним, ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной.

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