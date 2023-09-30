В России проводили совещание перед войной и сомневались в нападении: Буданов рассказал детали

Кирилл Буданов уточнил, что все средства, выделяемые Россией на захват Украины, разворовывались.

В России за две недели до войны сомневались, ждут ли в Украине кафиров, а потом решили, что да.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

"За две недели до начала этих всех событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских воинов.

И был поднят вопрос: "А куда тратились средства столько лет?".

На следующем совещании сказали: "Знаете, там все готово, нужно заходить".

Буданов уточнил, что все средства, выделяемые Россией на захват Украины, разворовывались.

Глава ГУР также добавил, что россияне искренне верили, что "Харьков – российский город, и там просто ждут освободителей".

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября так называемого "Дня воссоединения", приуроченного к попытке аннексии Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как известно, территорию ни одной из этих областей Россия полностью не контролирует.

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