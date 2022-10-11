В России готовят общество к информации о потере Крыма. Поэтому там начали проводить опрос по возвращению Крыма под контроль Украины.

В России проводятся опросы о возвращении Крыма под контроль Украины. Это произошло после взрыва на Керченском мосту и успехов ВСУ на фронте.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

На фоне взрыва на Керченском мосту и успехов ВСУ на фронте руководство РФ решило провести срочный опрос отношения граждан России к поражению в битве за полуостров. Данные там должны быть обнародованы в середине октября.

Один из основных вопросов, которые задают россиянам: готовы ли они воевать против Украины в случае потери контроля над Крымом.

"Ведь в Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным, местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать. Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым", — рассказали Центру национального сопротивления.

Напомним, что Путин боится военного переворота, поэтому перевел "Росгвардию" в высшую степень готовности.

Читайте также: