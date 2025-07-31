В России прямо призывали к геноциду украинцев: "Живым не должен остаться никто"

Иллюстрация к циничной статье российского пропагандиста / © РИА Новости

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Российский государственный пропагандистский ресурс «РИА Новости» прямо призывали к геноциду украинцев. РосСМИ опубликовал 30 июля статью по авторству Кирилла Стрельникова под названием «Другого варианта нет: живым в Украине не должен остаться никто», содержащую призывы к убийствам жителей Украины.

В своей статье Стрельников заявляет, что украинцы якобы «рады своей судьбе» и «готовы умирать за то, что американцы и европейцы назвали их „лучшей армией в мире“.

«В реальности украинских солдат ждет единственная судьба — судьба лабораторных крыс, которых безжалостно умерщвляют для опытов», — написал он.

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Автор также цинично отмечает, что «кружевные трусы мертвецам ни к чему».

Стрельников повторяет пропагандистские тезисы о «хозяевах Запада», которые «воюют руками украинцев», а также о том, что Украина якобы превратилась в «военный полигон».

Пропагандист критикует западную аналитику, которая признает успехи ВСУ, и называет их «панегириками».

«Если перенестись в параллельную реальность и воспринять все это за искреннюю правду, то вполне логично предположить, что во всех западных военных академиях уже полностью должны проходить учения по дисциплине „Как гениально воюет и побеждает украинская армия“, — пишет Стрельников.

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Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву: погибли восемь человек, пострадавших — более 80, и это может быть неокончательная цифра.

Отметим, что в больницу попали младенцы и беременная женщина. На стационаре сейчас пяти- и восьмимесячные новорожденные младенцы.