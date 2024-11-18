В России пугают применением новейшего оружия в случае дальнобойных ударов Украины

В то же время в Москве заявили, что применение дальнобойного оружия не изменит ситуацию на поле боя.

В Москве заявили о возможности ударов по Украине новым вооружением, которое ранее не применялось, в ответ на дальнобойные удары по РФ западным дальнобойным оружием.

Об этом заявил глава Госдумы России Вячеслав Володин, передает издание ТАСС.

"Применение дальнобойного оружия не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит судьбу Украины и ее будущее. Не исключено использование новых систем вооружения, которые территорией Украины Российская Федерация не применяла", – заявил представитель Госдумы РФ Володин.

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Напомним, что Северная Корея усилила Россию дальнобойным оружием. КНДР предоставила около полусотни 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять как обычными, так и управляемыми ракетами.