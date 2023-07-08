В России пугают ядерной войной из-за кассетных боеприпасов, которые получит Украина

В РФ все чаще раздаются угрозы ядерной войны.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не на шутку испугался, после того как США анонсировали, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут кассетные боеприпасы. По такому решению американского лидера, пропагандист назвал его "сонным маразматиком".

Об этом он высказался в своих соцсетях.

По его словам, Байден решил просто "красиво уйти", спровоцировав ядерный Армагеддон.

"Дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – написал он.

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Примечательно, что далеко не первые ядерные угрозы в адрес Запада – не самое удивительное в сегодняшнем заявлении Медведева. В числе прочего бывший президент РФ утверждает, что Байден.

Ядерные угрозы России

Заместитель председателя Совбеза России ДмитрийМедведев принялся запугивать мир ядерной войной, в то же время заявив, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все российские требования по окончании войны в Украине.

Ранее бывший президент РФ пригрозил президенту Польши Анджею Дуди, премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".

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