"В России Путина все равно убьют": эксперт назвал единственного мирового лидера, который может сохранить жизнь главе Кремля

Ситуация становится сложной из-за развязанной Путиным войны. Он не найдет в мире ни одного места, где сможет скрыться.

Лишь один мировой лидер может обеспечить президенту Российской Федерации Владимиру Путину тихую старость, когда он проигрывает войну против Украины.

Об этом ТСН.ua рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

"В России его все равно убьют. Или его убьют ультра фашисты, которые которые не смогут простить ему поражение России. Или он будет приговорен к казни трибуналом следующей российскою властью. Ни одна западная страна, не та же Турция, не могут ему гарантировать, что его не выдадут международному трибуналу. Президента Китая Си Цзиньпин может твердо гарантировать ему жизнь и никто от него даже не будет потом требовать выдачи Путина. Все будут довольны, что он тихо доживает свою жизнь в буддийском монастыре", — считает Пионтковский.

Напомним, Пионтковский рассказал, почему "фюрер" Путин боится всеобщей мобилизации.

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