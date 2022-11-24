В России работают две команды рядом с Путиным и подальше от него: эксперт рассказал, чем они занимаются

В России сейчас работает две команды – одна для Путина и от имени Путина. И именно эта компания ищет контакты с западными лидерами. А другая команда гораздо дальше фюрера, они теряют безумные деньги.

В России на войне против Украины сосредоточены две команды. Одна работает вместе с Путиным, другая – подальше от него.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

“Мне кажется, что там действительно работает две команды. Одна работает для Путина и от его имени. Именно она ищет контакты с лидерами западных государств, как совершить транзит власти от Путина к кому-то другому и чтобы все они остались невредимыми. А вторая группа, которая дальше непосредственного окружения Путина, думает о том, что она теряет и сколько еще потеряет. Ибо то, что заварил Путин, ведет их и саму Россию к финансовому краху. Они привыкли к "нормальной жизни": на Западе грабим, в России — шикуем", — подчеркнул Владимир Огрызко.

Также он добавил, что именно вторая команда готова сдать Путина, чтобы постепенно начать думать о перспективах. В противном случае РФ начнет распадаться.

Напомним, что, по мнению экспертов, у России остался единственный козырь в войне против Украины. Это применение ядерного оружия и удары по нашим ядерным объектам.

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