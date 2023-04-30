Случившееся в 1997 году убийство было тесно связано с в то время вицемером Санкт-Петербурга, а ныне – кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В России Федеральная служба безопасности раскрыла резонансное убийство вицегубернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Отмечается, что убийство произошло по заказу предводителя Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Известно, что убийство, которое произошло в 1997 году, было тесно связано с в то время вицемером Санкт-Петербурга, а ныне – кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишут российские СМИ, фигуранты преступления дали показания, согласно которым один из сообщников вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал другому информацию о его передвижении. Тот стрелял по автомобилю, где находился вице-губернатор.

В то время Путин тесно сотрудничал с Тамбовской ОПГ в вопросе передачи в аренду топливно-заправочного комплекса в Пулково.

"Люди Барсукова получили ее благодаря подписи тогдашнего городского чиновника в соответствующем распоряжении. За это соглашение, как писали СМИ, Путин получил 4% дохода предприятия", — говорится в сообщении.

Напомним, в российском Заволжье в Нижегородской области муж убил жену на глазах у собственных детей после возвращения с войны в Украине.

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