В России распространяют слухи о захваченных населенных пунктах в Харьковской области: что говорит Украина

Синегубов добавил, что продолжается эвакуация местных из общин, постоянно под вражескими обстрелами.

В Харьковской ОВО отмечают, что сообщения о том, что российские войска "захватили" в области определенные территории, не соответствуют действительности.

Слухи прокомментировал в эфире телемарафона руководитель ова Олег Синегубов.

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По его словам, россияне активно распространяют в информпространстве нарративы о якобы захвате в регионе территории на Купянском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

"Все эти сообщения неправдивы. Ни одного населенного пункта ВСУ не потеряли. Все попытки россиян штурмовать наши позиции получают жесткий отпор, оккупанты терпят ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции. Не имея успехов на фронте, враг ведет массированные обстрелы гражданского населения", — сообщил должностное лицо.

Синегубов добавил, что идет эвакуация местных из общин, в которых находиться опасно.

За прошедшие сутки, как отметил глава области, вывезли еще 45 человек, из них 5 детей и 26 женщин.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, как найти убежище после эвакуации из Купянского района.

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