В России расстреляли командира подводной лодки, которая причастна к ракетному удару по Виннице: что известно

Террорист был ликвидирован во время пробежки.

В России неизвестный расстрелял командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, который причастен к ракетным обстрелам Украины, в частности — террористическому удару по Виннице 14 июля 2022 года.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Пропагандисты РФ пишут, что 42-летний Ржицкий был застрелен 10 июля во время пробежки. Неизвестный выпустил у него 5 пуль.

Спасти российского террориста не удалось. Он погиб на месте. Предварительно, неизвестного, ликвидировавшего оккупанта, не нашли.

Российские пропагандисты заявили, что за Ржицким якобы следил "киллер", хорошо знавший его маршруты. Он ликвидировал оккупанта 10 июля в 7:00 в парке, куда тот вышел на утреннюю пробежку.

В Краснодаре Ржицкий занимался "мобилизационной работой". Известно, что до этого захватчик жил в оккупированном Севастополе.

Что известно о Станиславе Ржицком и его причастности к теракту в Виннице

Ржицкий был командиром подводной лодки "Краснодар", которая вместе с другими, 14 июля 2022 года запустила ракеты "Калибр" по Виннице. Ракеты выпустили по офисному зданию, рядом с которым был "Дом офицера".

На месте российского теракта в Виннице погибли по меньшей мере 27 человек, еще 202 получили ранения. Среди убитых тогда было много детей.

Спикер Командования воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удар был нанесен российскими ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки в Черном море. Тогда журналисты-расследователи установили, что одной из подлодок, которая выпустила ракеты по мирному городу был "Краснодар", командиром которого является Станислав Ржицкий.

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