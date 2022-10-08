В России растет критика минобороны после постоянных неудач на поле боя – британская разведка

Все больше разных игроков российской системы объединились в критике руководства российского минобороны.

После постоянных неудач оккупантов на поле боя в Украине в течение последних двух недель все больше известных в России людей начинают критиковать руководство российского минобороны.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании за 8 октября.

"Среди критиков – чеченский лидер Рамзан Кадыров, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, официальные телеведущие, поп-звезды и сообщество ультранационалистических военных блоггеров", — сообщает разведка.

По данным разведки, критика остается сосредоточенной на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве.

"Но она действительно является тенденцией публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которое, по крайней мере, частично терпят и которое, вероятно, будет трудно повернуть назад", — заявили в британском ведомстве.

Деоккупация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 2400 квадратных километров территории Украины. Только в Херсонской области за последние недели уволено более 60 населенных пунктов.

В уволенные населенные пункты передают гуманитарную помощь, подразделения ГСЧС подвозят туда питьевую воду. Также на деоккупированных территориях разминируют участки.

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