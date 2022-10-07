В России растет недовольство действиями фюрера Путина: украинский дипломат сообщил детали

В России растет недовольство действиями фюрера Путина. Поэтому ему в Кремиле ищут замену. Но такую замену, как устроит Запад.

Об этом в эфире радио "НВ" сообщил украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

По его словам, вокруг Путина проходят переговоры о его смене. Ведутся "внеустановочные контакты с Западом".

“Публика вокруг Путина давно поняла: Россия проиграет. И если есть хоть какой-то шанс на спасение — это, прежде всего, смена лидера, на которого повесят всех собак. Они хотят попытаться извлечь себе какое-нибудь помилование, чтобы их не посадили рядом с ним на скамью Международного уголовного суда или специального трибунала”, — подчеркнул Владимир Огрызко.

Он также добавил, что эти попытки обречены на поражение, потому что россияне наполнены преступными взглядами.

"Это все одна шайка, сборище воров, захвативших власть в России. Там нет альтернативы. Это перетасовка одной колоды и попытка извлечь из нее кого-то, кого можно продать Западу как реформатора. Это то, чем сейчас занимается вся эта шайка. Они верят, что им удастся убедить Запад, что мистер "Х" будет прекрасным, лучшим, прозападным, либеральным, демократическим, чего не может быть по определению", — подчеркнул украинский дипломат.

Напомним, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил фюрера Путина с 70-летием. Он пожелал ему встретить следующий день рождения за решеткой.

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