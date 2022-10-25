В России растет влияние "повара Путина" Пригожина: в ISW рассказали – чем это грозит диктатору

"Повар Путина" также выигрывает от того, что он не занимает официальной ответственной должности.

Основатель ПК "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны. Такие действия могут оказаться большой угрозой для правления президент-диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают анлитики Института изучения войны (ISW).

"Пригожин занимает исключительно выгодную позицию в российской государственной структуре и информационном пространстве, что позволяет ему расширять свой электорат в России быстрее опального российского высшего военного командования", отмечают в Институте.

Со ссылкой на Z-каналы в ISW отмечают, что именно Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин. Кстати, именно он известен своей критикой руководства Минобороны России.

"Пригожин может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России, не опасаясь сопротивления", — говорится в отчете.

Основатель "вагнеровцев", например, саркастически заявил, что он строит "линию Вагнера". Мол, для того, чтобы "скрывающиеся за спинами Вагнера" российские Вооруженные Силы чувствовали себя в безопасности. Пригожин часто критикует армию России в СМИ. Между тем, Минобороны РФ ограничено в своих публичных заявлениях.

А еще Пригожин, вероятно, дистанцировался от чеченского лидера Рамзана Кадырова. Случилось это после того, как их общая критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание.

"Повар Путина" также выигрывает от того, что он не занимает официальной ответственной должности, считают аналитики.

"Этот риторический сдвиг может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцев его требований в поддержку путинской войны", — добавляют в ISW.

Пригожин в войне

Российский олигарх и "повар Путина" Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ПИК "Вагнера".

Аналитики считают, что Пригожин выпрыгивает из штанов, чтобы выслужиться перед диктатором и показать преимущества ПИК "Вагнер" над Минобороны РФ. Кроме этого, основатель "вагнеровцев" еще и подрывает авторитет президента. Ведь может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

Один из заключенных, присоединившийся к рядам "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

Издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов.

Читайте также: