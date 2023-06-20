В России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, производившем оружие для войны: много погибших

На это предприятие Украина наложила санкции.
В России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня раздался громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно есть четверо погибших россиян, которые причастны к производству оружия для войны против Украины.
Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Baza.
Пропагандисты пишут, что взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось потушить.
При взрыве погибли 4 человека, еще 2 пострадали. Причина инцидента не указана.
Официальные власти страны-агрессора подтвердили информацию о взрыве. Некоторые пропагандисты пишут, что количество погибших уже возросло до 5 россиян.
Данное оборонное предприятие РФ внесено в санкционный список в Украине. Как указано на сайте НАПК, оно причастно к войне против Украины.
"Деятельность указанного предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Своей деятельностью предприятие наносит существенный ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины путем производства пироксилинового пороха для всех видов боеприпасов, находящихся на вооружении продукции. "ФКП "ТПЗ" является рядом предприятий российского военно-промышленного комплекса", — сообщают в НАПК.
Напомним, Шойгу испугался " Хаймарсов" и выдал новую порцию угроз Украине.
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