В России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, производившем оружие для войны: много погибших

На это предприятие Украина наложила санкции.

В России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня раздался громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно есть четверо погибших россиян, которые причастны к производству оружия для войны против Украины.

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Пропагандисты пишут, что взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось потушить.

При взрыве погибли 4 человека, еще 2 пострадали. Причина инцидента не указана.

Официальные власти страны-агрессора подтвердили информацию о взрыве. Некоторые пропагандисты пишут, что количество погибших уже возросло до 5 россиян.

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе.

Данное оборонное предприятие РФ внесено в санкционный список в Украине. Как указано на сайте НАПК, оно причастно к войне против Украины.

"Деятельность указанного предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Своей деятельностью предприятие наносит существенный ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины путем производства пироксилинового пороха для всех видов боеприпасов, находящихся на вооружении продукции. "ФКП "ТПЗ" является рядом предприятий российского военно-промышленного комплекса", — сообщают в НАПК.

Напомним, Шойгу испугался " Хаймарсов" и выдал новую порцию угроз Украине.

Читайте также: