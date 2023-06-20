Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, производившем оружие для войны: много погибших

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3999
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России раздался громкий взрыв на пороховом заводе, производившем оружие для войны: много погибших

На Тамбовском пороховом заводе раздался взрыв. Фото: пропаганда РФ

На это предприятие Украина наложила санкции.

В России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня раздался громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно есть четверо погибших россиян, которые причастны к производству оружия для войны против Украины.

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Пропагандисты пишут, что взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось потушить.

При взрыве погибли 4 человека, еще 2 пострадали. Причина инцидента не указана.

Официальные власти страны-агрессора подтвердили информацию о взрыве. Некоторые пропагандисты пишут, что количество погибших уже возросло до 5 россиян.

Взрыв на Тамбовском пороховом заводе. / ©
Взрыв на Тамбовском пороховом заводе.

Данное оборонное предприятие РФ внесено в санкционный список в Украине. Как указано на сайте НАПК, оно причастно к войне против Украины.

"Деятельность указанного предприятия играет значительную роль в обеспечении вооруженной агрессии против Украины. Своей деятельностью предприятие наносит существенный ущерб национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины путем производства пироксилинового пороха для всех видов боеприпасов, находящихся на вооружении продукции. "ФКП "ТПЗ" является рядом предприятий российского военно-промышленного комплекса", — сообщают в НАПК.

Напомним, Шойгу испугался " Хаймарсов" и выдал новую порцию угроз Украине.

Читайте также:

В России снова вспомнили о "биологическом оружии" – "зараженные американские комары будут атаковать солдат".

В России снова вспомнили о "биологическом оружии" – "зараженные американские комары будут атаковать солдат".

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3999
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация