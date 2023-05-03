В России разгоняют слухи о ракетном ударе по Киеву этой ночью с применением ядерного оружия

Что интересно, занимаются этим издания, которые считают оппозиционными к путинскому режиму.

В России уже разгоняют слухи, что в ответ на атаку беспилотников в Москве путинский режим применит ядерное оружие против Украины. И делают это издания, которые считаются оппозиционными.

В частности, об этом написала российская правозащитная организация Gulagu.net, борющаяся с коррупцией и пытками в российских тюрьмах.

Со ссылкой на собственные источники сообщает, что якобы на авиабазы в Энгельсе (Саратовская область) и Шайковке (Калужская область) отправлено поручение готовить к вылету ряд ТУ-22М.

"В ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Также источник предположил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", – говорится в сообщении.

Ранее применением ядерного оружия в ответ на "атаку дронов" по Москве угрожал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Впоследствии в Сети появилось видео момента взрыва беспилоника над резиденцией Путина в Кремле.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте и почему он выгоден именно России.