В России разворачивают ракетное подразделение КНДР для запуска ракет по Украине

РФ разворачивает ракетное подразделение КНДР возле Украины / © Associated Press

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На западе России приступили к развертыванию северокорейского ракетного подразделения. В составе подразделения могут находиться шесть пусковых установок и 120 баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ГУР Андрея Черняка.

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В РФ разворачивают северокорейское ракетное подразделение

Украине существенно не хватает сил ПВО, чтобы защищать города. Это видно после атаки 5 августа, когда ни одна из десятков летевших на столицу баллистических ракет не была сбита. Москва пытается воспользоваться этим дефицитом, поэтому увеличивает удары баллистическими ракетами.

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Хотя РФ применяет северокорейскую баллистику еще с конца 2023 года, отправка военных КНДР свидетельствует о новом уровне оборонного сотрудничества между двумя странами.

По словам Андрея Черняка, российское командование планирует разместить ракетное подразделение около 90 человек из КНДР в Воронежской области — в структуре 112-й ракетной бригады ВС РФ.

Пхеньян уже передал России новую партию из 40 ракет типа KN-23 и KN-24 вместе с персоналом. В то же время окончательные детали конфигурации подразделения и общего количества ракет согласуют на переговорах наивысшего уровня в сентябре.

В Кремле рассчитывают, что развертывание будет охватывать в общей сложности 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок. Какие именно задачи будут выполнять северокорейские военные, пока остается неизвестным.

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На прошлой неделе РФ впервые с августа 2025 выпустила по Украине две северокорейские ракеты. Старший научный сотрудник Филадельфийского Института исследований внешней политики Роб Ли говорит, что привлечение ракет КНДР создает серьезную угрозу для Киева:

«Противоракетная оборона является одной из самых больших уязвимостей Украины, поэтому любое увеличение количества баллистических ракет, с которыми она сталкивается, создаст еще больший вызов», — говорит Ли.

Отдельным риском для Украины состояние системы ПВО зимой, когда Россия может восстановить массированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Представитель ГУР также сообщил, что в приграничной Курской области сейчас находятся около 9 500 военных из КНДР, но непосредственное участие в войне против Украины они пока не принимают.

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В Reuters отметили, что не могут проверить данные от украинской разведки, ведь они засекречены.

Как КНДР помогает РФ атаковать Украину

Напомним, Россия применила северокорейскую баллистическую ракету во время удара по селу Радушное возле Кривого Рога, где в результате попадания в частный дом погибли по меньшей мере пять человек из многодетной семьи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, что также подтверждают источники издания Reuters. Окончательные выводы будут сделаны после исследования обломков.

По данным военного источника, радары зафиксировали траектории, характерные для северокорейских баллистических ракет малой дальности KN-23 или KN-24, что может свидетельствовать о запуске четырех ракет. Эти модели имеют большую дальность и более мощную боевую часть, чем российские «Искандеры», но менее точные.

Украина в последний раз фиксировала использование Россией таких ракет в августе 2025 года, хотя враг в целом применяет их с конца 2023 года. Повторная атака может указывать на получение Москвой новой партии вооружения от Пхеньяна.

Также РФ и КНДР близятся к завершению строительства первого автомобильного моста через реку Туманна между поселками Хасан и Туманган. По данным расследования организации Truth Hounds, хотя официально проект стоимостью более $100 млн декларируется для развития торговли и туризма, на самом деле он может стать менее заметным каналом военной логистики.

КНДР уже завершила свою часть работ, в то время как с российской стороны открытие затягивается. Исследователи отмечают, что отслеживать автомобильные перевозки с помощью спутников значительно сложнее железнодорожных. По переправе в РФ могут поставлять северокорейских военных, строителей и ресурсы, а в обратном направлении — российские технологии.

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