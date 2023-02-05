В России разыскивают шестерых "мобиков", сбежавших из поезда

В Воронежской области РФ объявили в розыск шестерых мобилизованных, сбежавших с поезда без разрешения командиров, среди разыскиваемых – мужчины в возрасте от 22 до 35 лет.

Об этом пишет Baza.

Из-за беглецов усиливают посты ДПС в Москве и Подмосковье.

По информации Baza, военнослужащие вышли из поезда в Воронеже, где они сейчас – неизвестно. Ориентировку на них отправили в областные отделения полиции.

По данным полиции, часть военнослужащих могли уехать в сторону Москвы на такси.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне начали бежать из оккупированного Луганска и боятся выходить из тыла.

По данным СМИ, из российской армии и подразделений ЧВК "Вагнер", в рядах которых сражаются завербованные заключенные, бегут оккупанты. Некоторые смогли "раствориться" на части Украины, которая пока контролируется захватчиками, однако большинство уже вернулись домой. Их навыки россияне уже ощутили на себе – в приграничных регионах РФ произошла серия вооруженных нападений.

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