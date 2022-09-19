В России резко упали доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов: названа цифра

В России доходы от продаж нефти, газа, нефтепродуктов и газового конденсата упали до 5,6 млрд долларов.

В России доходы за экспорт нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата в августе упали до 5,6 млрд долларов.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

“Доходы россии от экспорта нефти, газа, нефтепродуктов и газового конденсата в августе упали до $5,6 млрд против $15,7 млрд в апреле. Санкции работают, но самое интересное будет дальше с нефтью. В 2023 году российская экономика превратится в…”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что в Энергодаре оккупанты устраивают провокационные обстрелы.

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