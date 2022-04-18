В России родственники оккупантов считают суммы, которые смогут получить за своих раненых военных преступников

В России родственники оккупантов считают суммы, которые смогут получить за своих раненых военных преступников

Даже знают, как потратят деньги, которые обещает выплатить РФ семьям пострадавших.

В стране-агрессоре России родственники раненых на войне в Украине солдат считают деньги, которые могут получить от государства. Жены военных преступников не скрывают своей радости из-за перспективы "разбогатеть".

Об этом сообщает СБУ, перехватившая еще один разговор оккупанта со своей женой.

Как сообщается, возлюбленная военного преступника совсем не скрывает своей радости от перспективы "разбогатеть". Даже знают, как потратят деньги, которые обещает выплатить РФ семьям пострадавших.

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Парень буквально рассказывает, что за обломок в ногу может приобрести новые вещи. В это время его жена очень радуется и улыбается.

“Обломок в ногу, два месяца помучался, у тебя достали, зашили, пришел в себя. Даже если в руку, ну ничего ужасного. Даже если прихрамываешь, но это три миллиона”, — отмечает российский оккупант.

Напомним, что после проигрыша на Донбассе у Путина останется два пути: объявлять войну Украине и проводить всеобщую мобилизацию, или взяться за ядерное оружие.

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