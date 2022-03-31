В России родственники погибших в Украине солдат подают в суд на военное руководство — Генштаб

В России родственники погибших в Украине солдат подают в суд на военное руководство — Генштаб

Подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку.

В России, очевидно, начинают больше понимать. В частности, родственники погибших в Украине бойцов подают в суд на военное руководство.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Украины 31 марта.

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"В российской федерации началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии армии Западного военного округа", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович прокомментировал слухи о "возможном массированном ударе России" в ночь на 1 апреля.

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