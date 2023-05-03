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В России с оккупантом прощались под вывеской, приглашавшей на просмотр комедии

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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В России с оккупантом прощались под вывеской, приглашавшей на просмотр комедии

В РФ с оккупантом прощались под вывеской комедии. Фото: 63.ru

В РФ состоялись похороны очередного оккупанта, умершего на войне против Украины.

В российском Тольятти 2 мая похоронили еще одного оккупанта, которого ликвидировали ВСУ в Украине. Прощание с 55-летним Василием Бирюковым прошло в театре "Колесо".

Об этом пишут местные пропагандисты.

Однако ни местные власти, ни администрация театра не подумали о том, чтобы на время церемонии снять яркие афиши с расписанием представлений. Поэтому простились с оккупантом под вывеской, приглашавшей на просмотр комедии.

Также известно, что у российского солдата, погибшего из-за имперских желаний диктатора Владимира Путина, осталось трое детей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 191 940 тыс. солдат.

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Дата публикации
Просмотры
183
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