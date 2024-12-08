В России сделали заявление о мирных переговорах с Украиной

В Кремле считают, что возвращение к стамбульским договоренностям может стать основой мирных переговоров.

Для достижения мира президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Россией и дать указание вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой указ и дать указание о возобновлении диалога на основе стамбульских договоренностей с учетом складывающихся на земле реалий", – сказал он.

Также он прокомментировал слова новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу потерь России и Украины в войне. Он сказал, что в Кремле внимательно ознакомились с его заявлением, но, по их мнению, цифры совсем другие.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря обнародовал новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, Украина – 400 тысяч.

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