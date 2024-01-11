В России сдвинется ситуация: генерал Маломуж описал вероятное течение войны весной

Новая стратегия Украины и неутешительная ситуация в России после выборов президента позволит Силам обороны улучшить ситуацию на фронте.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире Эспрессо.

"2023 показал, что был у них провальный, а на 2024 что-то делать системно нет возможности. После выборов в РФ начать мобилизацию при их таких потерях — огромная проблема для российского общества. Путин бы хотел на фоне победы демонстрировать, что он что-то достиг, но результата нет при огромных потерях. После выборов начать массовую мобилизацию под угрозой наших наступлений для Путина — огромная дестабилизация, потому что это приведет к сдвигам в системе и проявит слабость режима, который ощутит путинскую обстановку и зомбированное российское общество", — подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что зимой Украине нужно выдержать вражескую мощь врага, а весной ситуация может измениться к лучшему в сторону Сил обороны.

По его мнению, ни одна мобилизация в РФ уже не будет актуальна, потому что многие россияне поймут, что при таком формате мобилизованные будут уничтожены. Но это все произойдет под влиянием наших побед, а дальше сдвинется ситуация в России.

Напомним, ранее CCN сообщало, что война в Украине не ослабила желания Кремля вмешаться в выборы в США.

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