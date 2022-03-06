В России сеть гипермаркетов ограничила продаж товаров в одни руки

Сеть гипермаркетов РФ ввела ограничение на продажу ряда товаров.

В России сеть гипермаркетов "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазин и при заказе онлайн.

Об этом РБК сообщил представитель компании.

За один раз можно приобрести до десяти единиц товара, объемы ограничиваются в зависимости от категории.

Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазин и при заказе онлайн, сообщил РБК представитель компании.



За один раз можно приобрести до десяти единиц товара, объемы ограничиваются в зависимости от категории. — РБК (@ru_rbc) March 6, 2022

Ранее об ограничениях объявил крупнейший российский ритейлер X5 Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель").