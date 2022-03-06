Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В России сеть гипермаркетов ограничила продаж товаров в одни руки

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Сеть гипермаркетов РФ ввела ограничение на продажу ряда товаров.

В России сеть гипермаркетов "Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазин и при заказе онлайн.

Об этом РБК сообщил представитель компании.

За один раз можно приобрести до десяти единиц товара, объемы ограничиваются в зависимости от категории.

Ранее об ограничениях объявил крупнейший российский ритейлер X5 Group ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель").

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация