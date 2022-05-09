В России сильно иссякли запасы высокоточных боеприпасов — британская разведка

Вторжение России в Украину выявило недостатки ее способности наносить точные удары большого масштаба. Россия подвергла населенные пункты Украины интенсивной и неизбирательной бомбардировке, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.

Это заставило использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Россия, скорее всего, будет пытаться заменить высокоточное вооружение, которое она уже израсходовала. Однако, скорее всего, РФ будет тяжело заменить уже израсходованное высокоточное оружие. Российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно иссякли, отмечают в разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 09 May 2022



Получить от UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 9 мая 2022

В ведомстве добавляют, что еще в начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точные удары, не затрагивая мирную инфраструктуру. Но на самом деле российские войска наносили неизбирательные и интенсивные удары по населенным пунктам, не обращая внимания на большое количество жертв среди гражданского населения.

Также читайте ВСУ превратили технику в металлолом: самые дорогие потери России в войне против Украины

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: