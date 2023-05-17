В России символ вторжения в Украину сделали логотипом выборов 2023 года

В РФ считают, что таким образом они "поддерживают" армию.

В России представили логотип Единого дня голосования-2023, который будет использоваться в ходе избирательной кампании разного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную Думу РФ.

На логотипе помещена латинская буква V, которая является одним из символов российского вторжения и запрещена законодательством Украины.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что латинская буква V на логотипе является "символом поддержки" российским военным.

По словам Памфиловой, на логотипе изображена как привычная для всех галочка, так и латинская буква V в цветах русского флага, символизирующая русских окупантов. Центризбирком надеется, что все регионы без исключения поддержат этот логотип и будут использовать его на предстоящих выборах.

Напомним, что на одном из направлений Россия потеряла почти роту и десятки единиц техники.

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