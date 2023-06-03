В России сместили фокус с Бахмута на другое направление: в ISW назвали причину

Российские пропагандисты сменили фокус из Бахмута на наступательную операцию оккупантов под Марьинкой. Теперь они решают между собой, кто больше контролирует город.

Об этом сообщает ISW.

Отмечается, что россияне уже решают, кто будет ответственен за успехи, несмотря на их отсутствие.

"Кадыровцы" & "вагнеровцы"

Аналитики Института передают, что российский военкор, приближенный к преступной ПИК "Вагнер", рассказал, что главную роль в "успехах" вокруг Марьинки якобы играют солдаты 150-й и 20-й мотострелковых дивизий так называемой "ДНР". В то же время другие пропагандисты уверяют, что батальон "Спарта" и формирование "Каскад" и "Русич" якобы также участвовали в "успехах" вокруг Марьинки.

"Данные дискуссии об успехах совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, чтобы взять на себя ответственность за донецкий фронт и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе", — говорится в отчете.

В Институте считают, что такая волна была запущена, чтобы взорвать способность Кадырова использовать какие-либо дальнейшие достижения для повышения своего авторитета.

"Многие иррегулярные формирования могут возмутиться попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любые успехи после месяцев изнурительных наступательных действий", — говорится в сводке.

Между тем , после выхода части подразделений ППК "Вагнер" из Бахмута и его окрестностей в городе растет роль российских диверсантов.

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