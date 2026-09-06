- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 641
- Время на прочтение
- 1 мин
В России снова горит: поражен важный НПЗ, аэродром и дорогостоящие системы ПВО
В ночь на 6 сентября Силы обороны Украины поразили ряд объектов в России, в том числе Рязанский НПЗ.
В ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и стратегических объектов на территории России.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По данным Генштаба, на территории предприятия возник пожар.
В ведомстве отметили, что Рязанский НПЗ вовлечен в обеспечение российских вооруженных сил.
Также в Ростовской области был поражен аэродром «Ростов-на-Дону». В районе объекта был зафиксирован пожар.
Кроме того, украинские военные атаковали в Ростовской области радиолокационную станцию «Подлет» и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».
Степень нанесенного ущерба пока уточняется.
"Работа по ключевым целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть", а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.