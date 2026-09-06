В России снова горит: поражен важный НПЗ, аэродром и дорогостоящие системы ПВО

Рязанский НПЗ (иллюстративное фото)

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В ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и стратегических объектов на территории России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В частности, украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По данным Генштаба, на территории предприятия возник пожар.

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В ведомстве отметили, что Рязанский НПЗ вовлечен в обеспечение российских вооруженных сил.

Также в Ростовской области был поражен аэродром «Ростов-на-Дону». В районе объекта был зафиксирован пожар.

Кроме того, украинские военные атаковали в Ростовской области радиолокационную станцию «Подлет» и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

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"Работа по ключевым целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть", а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

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