ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
641
Время на прочтение
1 мин

В России снова горит: поражен важный НПЗ, аэродром и дорогостоящие системы ПВО

В ночь на 6 сентября Силы обороны Украины поразили ряд объектов в России, в том числе Рязанский НПЗ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Рязанский НПЗ (иллюстративное фото)

Рязанский НПЗ (иллюстративное фото)

В ночь на 6 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и стратегических объектов на территории России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские подразделения поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По данным Генштаба, на территории предприятия возник пожар.

В ведомстве отметили, что Рязанский НПЗ вовлечен в обеспечение российских вооруженных сил.

Также в Ростовской области был поражен аэродром «Ростов-на-Дону». В районе объекта был зафиксирован пожар.

Кроме того, украинские военные атаковали в Ростовской области радиолокационную станцию «Подлет» и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1».

Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

"Работа по ключевым целям противника продолжается", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть", а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie