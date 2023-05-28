В России снова пожаловались на НЛО: на этот раз с неожиданной стороны

Вчера, 28 мая, в Псковскую область влетел неизвестный объект с территории Эстонии. Примечательно, что это не первый подобный случай за последние несколько месяцев.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что служащие сил ПВО подозревают системные налеты в Петербург из Прибалтики.

"Влетевший вчера объект двигался по направлению к Санкт-Петербургу со скоростью 150 км/ч на высоте 1500 метров. ПВО объявило сигнал "Режим", но объект успел исчезнуть с радаров. За полтора часа сигнал сняли", – говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о метеозонде. Такие могут использоваться для раскрытия работы ПВО.

Напомним, в Краснодарском крае РФ в ночь на 28 мая был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный неподалеку от Крымского моста. Россияне заявили об атаке беспилотниками.

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