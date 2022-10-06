В России снова просят Украину сесть за стол переговоров

На фоне поражения российской армии на юге в РФ снова заговорили о желании возобновить мирные переговоры с Украиной.

У России снова просят Украину сесть за стол переговоров. В Радфеде заявили, что просили Киев возобновить мирные переговоры.

Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Матвиенко пригласила парламент Украины сесть за стол переговоров, отметив, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса", – цитирует ТАСС слова спикера Совета Федерации РФ.

Она сообщила, что Украина не отреагировала на их предложение о переговорах. В РФ надеются, что мирные переговоры будут проходить на их условиях.

"Парламентарии Украины не отреагировали на предложение сесть за стол переговоров, потому что они несвободны в своих решениях, заявила Матвиенко. Россия готова остановить военные действия во время спецоперации в Украине, но на российских условиях", — заявила Матвиенко.

Заметим, что после того, как страна-агрессорка Россия провела фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным. Для юридического закрепления глава государства ввел решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет об Указе президента о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября.

Как рассказал политолог Владимир Фесенко, после заявления Зеленского о невозможности разговаривать с диктатором Путиным в России произошла истерика, и они уже начинают искать виновных в войне.

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