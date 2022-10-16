В России снова пылал военкомат – здание подожгли второй раз за год

В городе Щелково Московской области в ночь на 16 октября в здании военкомата произошел пожар из-за бутылки с зажигательной смесью, которую бросил неизвестный. Пожар вспыхнул на первом этаже.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Весной этого года уже был поджог здания комиссариата.

Так, 18 мая неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата, начался пожар. Пострадали два кабинета, в том числе архив.

Поджоги военкоматов и "частичная" мобилизация в РФ

После оглашения президентом Владимиром Путиным 21 сентября "долевой" мобилизации в России участились случаи поджогов военных комиссариатов по всей стране.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тыс. человек.

В конце августа в Тверской области РФ пытались поджечь военкомат, работник которого агитировал идти убивать украинцев.

Военнослужащие также пытались сжечь в городе Волгоград, а также Рязанской и Ростовской областях.

По данным Генштаба ВСУ, "долевая" мобилизация фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

В Хабаровском крае военкома уволили за "перегиб".

России военными лезут даже в форточки в домах, чтобы вручить повестки.

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