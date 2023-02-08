В России снова "туры" по колониям: Минобороны РФ и "Вагнер" конкурируют между собой за зеков

ЧВК "Вагнер" и российское Минобороны одновременно вербуют зэков в колониях, конкурируя между собой.

Об этом заявила российская правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, информирует FREEДОМ.

По ее словам, подопечные Шойгу "отодвигают" Пригожина в вербовке из-за ряда провалов "Вагнер", в частности, из-за показательных казней.

"Провал по вербовке был в декабре. Он был связан с публикацией несудебных публичных казней с применением кувалды. Недавно с украинского коптера была снята расправа заключенных над своим командиром", – говорит Романова.

Также заключенные узнали, что руководство "Вагнер" использует зэков как пушечное мясо.

"Плюс ко всему мы все чаще получаем сообщения с фронта, как происходят атаки у "Вагнер", а именно они сначала пускают трех-четырех бойцов из бывших заключенных, которые идут в полный рост, возможно, они под каким-то влиянием. Ценой своей жизни они обнаруживают точку, из которой украинские бойцы ведут огонь, и потом уже начинается атака", — сообщила российская правозащитница.

Как происходит вербовка заключенных Министерством обороны РФ.

По ее информации, в минувшие выходные представители Минобороны РФ побывали во многих колониях страны-агрессора.

"Собирают заключенных всех, кроме инвалидов, и выступает перед ними представитель. Он говорит, о том, как украинцы напали на Россию. Подчеркивает, что он не "Вагнер", а Министерство обороны. Также говорит о том, что он сейчас готовит до этапа на фронт лучших из лучших, тех самых, которые были дважды проанкетированы, и что проводится добровольно, что можно отказаться. Но он все время говорит, что пока можно отказаться, и не скрывает, что вернется", — добавила Романова.

Заключенным за участие в убийствах украинцев обещают только помилование, о деньгах речь не идет. Зэки идут в армию на законном уровне, поскольку в РФ разрешили тем, кто имеет судимость, служить.

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"Это предложение по сравнению с предложением "вагнеровцев" выглядит более привлекательно, потому что деньги заключенных интересуют меньше, чем свобода, ведь деньги получают родственники на свободе и заключенные на них повлиять не могут, а у большинства родственников нет вообще. Самое главное, от Министерства обороны РФ они ожидают, что внесудебных казней не будет", – пояснила она.

Ранее российские СМИ писали, что ЧВК "Вагнер" по второму кругу вербует зэков в колониях, но желающих в десятки раз меньше.

По информации британской разведки, в России значительно замедлилась вербовка наемников в ЧВК "Вагнер".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".

По информации российских правозащитников, из 50 тысяч российских зэков, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, на фронте осталось всего 10 тысяч человек. Остальные – либо убиты, либо ранены, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен.

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