В России снова угрожают НАТО прямым военным столкновением

В Министерстве иностранных дел РФ угрожают странам НАТО "прямым военным столкновением" из-за новой военной помощи Украине, анонсированной от США.

Президент США Джо Байден пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским и анонсировал новую военную помощь Украине на сумму 625 миллионов долларов. В России отреагировали и назвали это "опасным пределом к прямому военному столкновению РФ и НАТО".

Такое заявление было озвучено в Министерстве иностранных дел РФ, пишут российские средства пропаганды.

"Снабжение США вооружений Украине приближают к опасному пределу прямого военного столкновения РФ и НАТО", — цитируют росСМИ заявление МИД России.

Напомним, 4 октября президент США Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам разговора лидер Америки анонсировал выделение новой военной помощи на сумму 625 миллионов долларов, включающее дополнительное оружие и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы и бронетранспортеры.

Перед этим госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Украина обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у HIMARS.

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