В России снова захотели "мирных переговоров" с Украиной: главное условие, чтобы "не было условий"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что якобы государство-агрессор готово к мирным переговорам. Однако есть одно условие – если "Киев не будет выдвигать условий".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Матвиенко захотела переговоров "без условий", однако еще раз повторила риторику Кремля о "киевском режиме" (так государство-террорист называет законно избранную власть Украины — ред.).

"Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если "киевский режим" будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим", — заявила Матвиенко.

Российская чиновница обвинила в войне не Россию, которая наносит по нашему государству массированные ракетные удары, убивает, пытает и грабит украинцев, а США, которые помогают нашему государству в сложное время. Матвиенко посетовала на западное оружие и заявила, что "Вашингтон мог бы за сутки заставить Киев согласиться на переговоры с Россией".

Война России против Украины

24 февраля оккупационная армия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. В тот же день диктатор Путин объявил о так называемой "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Россия хотела захватить Киев и установить свой марионеточный режим. По данным главы военной разведки Кирилла Буданова, гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

Сразу после полномасштабного наступления РФ заявила, что якобы готова к переговорам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвовавший в переговорах в Беларуси, рассказал, что оккупанты не планировали договариваться, а лишь выдвигали ультиматумы. Впоследствии переговоры состоялись в Стамбуле, однако и это ничем не закончилось из-за агрессивной позиции России.

Кремль периодически предлагает Киеву переговоры, однако наше государство по их условиям должно отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

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