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В России снова заявили про обстрел со стороны Украины пограничного отряда в Курской области

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В России снова заявили про обстрел со стороны Украины пограничного отряда в Курской области

Скриншот

Курская область РФ граничит с Сумской областью.

Губернатор Курской области России Роман Старовойт утверждает, что сегодня, 13 апреля, российский пограничный отряд был обстрелян со стороны Украины.

Кореневский район граничит с Сумской областью Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Сегодня около 14 часов в Кореневском районе Курской области был обстрелян пограничный отряд со стороны Украины стрелковым оружием. Жертв и разрушений нет", — сказал Старовойт.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что РФ готовит провокации на своей территории, чтобы обвинить в них украинских силовиков.

Напомним, в Курской области РФ началась паника, российские силовики усиливают охрану территории.

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