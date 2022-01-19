В России собираются признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" для "защиты этих народов от геноцида"

В России собираются признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР" для "защиты этих народов от геноцида"

Коммунисты будут просить Путина как можно быстрее провести переговоры с руководством обеих самопровозглашенных "республик".

Депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

Об этом сообщил российский телеканал "Дождь".

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Если депутаты проголосуют за принятие постановления, Госдума попросит Путина признать "республики".

Кроме того, главу РФ будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных "республик" "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи ".

Представители коммунистической партии утверждают, что признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" поможет утвердить "гарантии безопасности и защиту их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида в отношении жителей республик". К тому же, по словам коммунистов, это укрепит региональную стабильность.

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Сами авторы документа утверждают, что украинские власти якобы не соблюдают "Минские соглашения", а в самопровозглашенных "республиках" за последние годы "построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти".

Телеканал сообщает, что проект постановления внесли в рассмотрение 11 депутатов от Коммунистической партии РФ во главе с Геннадием Зюгановым.

В то же время прес-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внесенного коммунистами документа не видели.

Напомним, в Киев сегодня, 19 января, внезапно приехал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен предложил России два пути для урегулирования ситуации относительно Украины – дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

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