В России сообщают о вылете Ту-95МС: когда может возникнуть ракетная угроза

Ту-95МС

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В ночь на 8 сентября с российского аэродрома Оленья, по предварительным данным мониторинговых каналов, вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС .

Если вылет боевым, возможны пуски крылатых ракет ориентировочно с 03:00 до 04:00.

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В таком случае ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно с 04:00 до 05:00.

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Официального подтверждения боевого характера вылета на данный момент нет.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром и в случае опасности направляться к укрытиям.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.

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