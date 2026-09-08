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В России сообщают о вылете Ту-95МС: когда может возникнуть ракетная угроза
В ночь на 8 сентября с российского аэродрома Оленья, по данным мониторинговых ресурсов, могла вылететь группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В ночь на 8 сентября с российского аэродрома Оленья, по предварительным данным мониторинговых каналов, вылетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС .
Если вылет боевым, возможны пуски крылатых ракет ориентировочно с 03:00 до 04:00.
В таком случае ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно с 04:00 до 05:00.
Официального подтверждения боевого характера вылета на данный момент нет.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги ночью и утром и в случае опасности направляться к укрытиям.
Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о трехдневной паузе в ударах по Киеву из-за визита в Украину спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. В то же время президент России заявил, что по завершении этой паузы удары будут возобновлены.