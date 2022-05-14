В России стараются не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку боятся проявлений неповиновения в этих городах – МВД

В России стараются не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку боятся проявлений неповиновения в этих городах – МВД

Статистика очень увлекательна. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика, это Бурятия, там 99 человек на 100 тысяч населения. Затем следует Дагестан и ряд других регионов.

Анализ официальной статистики по соотношению потерь среди оккупантов в зависимости от региона России позволяет сделать выводы, что российское военное командование пытается не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он объяснил, что занимается исследовательской работой вместе с Украинским институтом будущего с целью отдельного изучения России. В рамках исследования на этой неделе был произведен специальный просчет соотношения и корреляции потерь российских оккупантов в зависимости от региона, согласно российской официальной статистике.

"Статистика очень интересна. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – это Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем следует Дагестан и ряд других регионов", — проинформировал Денисенко.

Советник министра МВД отметил, что самое интересное не то, где больше потерь, а где их меньше.

"Меньше всего потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте, с наименьшей численностью потерь, находятся соответственно Москва и Санкт Петербург.

Число официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - отметил Денисенко.

Советник министра МВД рассказал, почему, по его мнению, российские военные командующие пытаются не посылать жителей Москвы и Санкт-Петербурга на передовую в Украине.

"Во-первых, российские командующие пытаются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких официальных похорон и траурных историй непосредственно в Москве", - акцентировал Денисенко.

Советник министра МВД объяснил, что российское военное руководство просто "перебрасывает" столичных призывников в другие регионы.

"Условно говоря "москвич", но зачислен в условную "рязань",- добавил Денисенко.

Советник министра МВД считает, что Владимир Путин и его окружение четко понимают, что все революции, которые были в истории, начинались именно в столицах.

"Они охраняют спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", – отметил Денисенко.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, боевые потери российского противника с 24 февраля по 14 мая среди личного состава ориентировочно составляют около 27 тысяч 200 человек.

Советник мэра Мариуполя: единственный путь побега из города - через Россию