В России стартовала скрытая мобилизация: какая главная задача Кремля на зиму

Сразу в 20 регионах России начали набирать так называемых резервистов / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, предусматривающий призыв на военную службу в течение всего календарного года.

Эксперт и журналист Вадим Денисенко объяснил, что это значит.

«Пока сложно говорить о масштабах и количестве этих резервистов. Сейчас могу лишь высказать гипотезу, что главная задача в течение зимы накопить дополнительно 110-150 тысяч. Я склоняюсь к тому, что мы увидим относительно небольшое накопление дополнительных ресурсов. Но повторюсь — это пока гипотеза. Ответы у нас будет в течение максимум двух месяцев», — отметил он.

Реклама

По его мнению, все эти «резервисты» с лагом в несколько месяцев окажутся на фронте.

«Параллельно с этой мобилизацией продолжается уменьшение выплат контрактникам в ряде регионов. До сих пор эта война была исключительно о деньгах (деньги в обмен на смерть). Сейчас деньги резко снизились. Это будет поводом для бухтения, но не выступлений. Отдельно хочу обратить внимание на то, что эта мобилизация будет вымывать более ясный человеческий ресурс. Это точно серьезно отразится на трудовом потенциале. Но накопительный эффект мы увидим не раньше, чем через 12 месяцев», — добавил он.

Напомним, в Украине продолжают живо обсуждать тему вероятной мобилизации Россией своих резервистов. По разным оценкам экспертов, их количество составляет около 2 миллионов. Если определенная часть попадет в армию, то не исключено, что Украина вынуждена будет отвечать зеркально на такой «турборежим» российской мобилизации.