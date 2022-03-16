В России студентов отчисляют из-за публикаций против войны в Украине в соцсетях

Девушки узнали об отчислении случайно.
В российском экономическом университете имени Плеханова в Москве двух студенток отчислили из-за публикаций против войны в Украине в Instagram.
Видеообращение девушек опубликовали в одном из российских Telegram-каналов.
По словам одной девушки, Антонины Бегачевой, об отчислении ей стало известно случайно. Она обратилась в техническую поддержку университета, когда офисные приложения перестали работать.
"Я даже до конца не знаю, за что меня отчислили. Сотрудница кабинета проректора, пожалуй, случайно, но все же оговорилась, что нам с подругой нужно было лучше следить за тем, что мы публикуем в своих соцсетях, а именно в Instagram", – сказала девушка.
По уставу университета отчисления из-за публикаций в соцсетях не предполагается, подчеркнула девушка.
Такая же ситуация произошла с ее подругой – Полиной Лысенко, которая родом из Украины. Девушка продолжала ходить на пары и случайно узнала об отчислениях.
"Я действительно постила в Instagram все, что я могла постить для того, чтобы помочь гражданам Украины. Как минимум потому что я не могла смотреть с закрытыми глазами на это... Все, что сейчас происходит, мягко говоря, меня ужасает", – сказала девушка.
Она отметила, что после принятия репрессивных законов о фейках в России начала более тщательно подходить к публикации информации. Девушка планирует идти в суд, потому что считает, что университет не имел никаких законных оснований для ее отчисления.
Напомним, что YouTube хотят заблокировать в России. Ранее в РФ уже заблокировали Instаgram, Twitter и Facebook, а TikTok сам приостановил работу.
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