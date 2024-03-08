В России - стычки между "Z-патриотами": набросились на пропагандистов Соловьева

В России продолжаются стычки между так называемыми "Z-патриотами". Члены партии Лимонова провели акцию против пропагандистов Соловьева.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

"Члены партии Лимонова провели акцию против пропагандистов Соловьева, которые затравили и довели до самоубийства российского военного Андрея Морозова (Мурза). На здании ВГТРК вывесили плакат с надписью "Братцы, черви!", имея в виду пропагандистов Витязеву и Гаспаряна. Ну ок, это действительно смешно", — написал Денис Казанский.

Напомним, что предприятия РФ начали массовое производство тяжелейшей планировочной бомбы ФАБ-1500-М54.

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