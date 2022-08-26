В России суды завалены делами из-за выплат за смерти военных: родственники бьются за "джекпот"

За гробовые в России бьются родственники убитых оккупантов – отец против матери, тетя против деда, а сестра против родителей – суды завалены делами.

В России смерть близкого на войне превратилась в джекпот в 12 с лишним миллионов рублей: именно сколько сейчас платят за погибшего, говорится в ТСН.

Пока российская пропаганда придумывала солдату повод уйти и погибнуть в Украине, в глубинках РФ, в кругу семьи, обсуждали совсем другие стимулы. Сюжет о печально известной "Ладе", который родители купили на гробове в память о сыне — запустила новый маховик российской пропаганды. «Получать деньги за погибшего и не расстраиваться, а сказать, что последнее желание его исполнили такой посыл к массам, чтобы все знали, как нормально», — говорит психолог Елена Шершнева.

К тому же людям наглядно продемонстрировали, мечтаю многих обитателей глубинки – автомобиль – вот он на расстоянии вытянутой руки, стоит только пойти воевать. «И намекается, что государство очень щедро компенсирует, если это уместное слово «компенсирует» смерть погибших», — добавляет психолог.

Сколько дадут за родственника, желающего воевать, можно узнать по телефонам, рекламирующим в главной передаче на главном российском канале. Предложение настолько привлекательно, что родственники в России уже бьются за гробовые. Появился биологический отец 28-летнего погибшего, который не участвовал в воспитании сына, а теперь хочет свою часть за его смерть. Или тетя выманила у дедушки все деньги за погибшего 27-летнего племянника. Или другой отец против матери, ему тоже хочется хоть миллион. Тяжелее всего деньги достались родственникам рядовых, погибшим на крейсере "Москва".

«После того, как он был утоплен, оказалось, что там были срочники, так родители очень долго доказывали, что их дети были на борту и что им тоже возложены какие-то выплаты», — говорит российская журналистка Антонина Асанова.

Спустя более 100 дней после происшествия наконец-то и они получили справку о смерти. Отец погибшего рядового Егора Шкребца, Дмитрий подробно описывал всю волокиту в блоге, но в итоге остался ни с чем. «Моя жена забрала все деньги и скрылась. Сим-карт отключены. Вот такая моя жизнь – предают самые родные», — пишет он.

Суды во всех регионах РФ теперь завалены делами — одни родственники хотят отсудить гробовые у других или у армии. «Нормальная заработная плата в тех краях ну там 300 – 400 долларов, а здесь 150 тысяч долларов. Это много», – говорит российский экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Деньги на гробовые пока выплачивают умело из резервного фонда, наполняемого по продаже нефти и газа, подорожавших из-за войны. Общая сумма выплат растет как на дрожжах.

«Первая половина июля было зарезервировано 113 миллиардов рублей в федеральном бюджете, сейчас – уже почти 150 миллиардов рублей», – добавляет журналистка.

Элементарная математика — израсходованная сумма это — компенсации за 12 тысяч смертей военных. В то же время пропаганда настаивает, что "потерь нет". А еще есть наемники из так называемой серой зоны, родственники которых вообще не могут претендовать на выплаты. «Мы всегда подчеркиваем это, когда общаемся с россиянами. Смотрите из ваших карманов тратятся эти огромные деньги. Но вот, например, воюющие за Л/ДНР им ничего не принадлежит вообще. Воюющие из-за ЧИК «Вагнер» или ЧИК «Редут» им тоже государственные выплаты не положено», — убеждает Антонина Асанова.

Именно эти подразделения сейчас активно рекламируют на национальных каналах, главный пропагандист Дмитрий Киселев даже по телефонам делится, чтобы записывались в чеченское подразделение. Журналисты ТСН позволили с легендой, мол жена потенциального воины, поэтому нужно узнать детали. На другом конце провода обещают золотые горы. «Ранение 3 млн рублей, другая сумма – 5 млн рублей», – говорят там.

"Другая" — это в случае гибели. Просят долго не медлить. "Они эти выплаты получают не одновременно, а постепенно и правительство наблюдает, как они относятся к власти и насколько молча они сидят", — говорит Пономарев.

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«Если они вдруг рыпнутся направо или налево, то сразу мысль возникает, а если деньги обратно заберут, а вернуть они их не смогут, лучше сидеть и молчать», — отмечает Елена Шершнева.

Эта схема "молчание-золото" впервые заработала еще в 2014 году. Во время Иловайской битвы погибли несколько сот псковских десантников, но Кремль уверял что "их там нет", а родственники вместо правды, выбрали деньги.

«Мы уже потеряли там мужа, брата, или кого-то другого, и мы не хотим потерять деньги тоже», – рассуждает Илья Пономарев.

Цинковый гроб в России превратился в некий "сектор приз", где все знают, что в черном ящике, поэтому выбирают деньги и молчание.

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